ЄБРР схвалив збільшення свого капіталу на 4 млрд євро для подальшого надання коштів Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 19 грудня повідомив, що його правління схвалило збільшення капіталу на 4 мільярди євро (4,3 мільярда доларів), що дозволить банку подвоїти свої інвестиції в Україну.

Збільшення капіталу, третє в історії банку, доведе його до рівня у 34 мільярди євро. Рішення набере чинності 31 грудня 2024 року.

«Додатковий капітал від акціонерів буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України, як під час війни, так і під час її відновлення», – йдеться в повідомленні.

Це відбувається в час, коли спонсори України, головним чином Сполучені Штати, заявили про ознаки втоми з боку донорів, що вплинуло на ціни облігацій України.

За даними ЄБРР, з моменту повномасштабного вторгнення Росії банк розмістив в Україні понад 3 мільярди євро.