Шмигаль: Україна підписала угоду для отримання 150 мільйонів євро для «Укренерго» від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть фінансову допомогу для проходження опалювального сезону в Україні – про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 15 грудня.

«Україна залучить від ЄБРР 150 мільйонів євро для підтримки НЕК «Укренерго» в проходженні опалювального сезону. Підписали сьогодні відповідні угоди», – заявив він.

Голова уряду назвав допомогу вагомим внеском у енергетичну безпеку України та стабільне живлення українських споживачів.

Він додав, що ЄБРР також допомагає реалізувати проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

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Шмигаль подякував установі та президентці Оділь Рено-Бассо за підтримку енергетичного сектору України.

Упродовж останніх місяців російські військові не здійснювали масованих ракетних обстрілів українських цивільних обʼєктів і критичної інфраструктури. Втім, енергосистема, пошкоджена минулорічними обстрілами, все одно зазнає навантажень на тлі похолодання. «Укренерго» регулярно просить споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

У 2022 році вже в листопаді в більшості українських регіонів були запроваджені графіки відключення електрики, оскільки ураження енергетичної інфраструктури унеможливлювали звичне споживання. У 2023 році станом на першу декаду грудня таких проблем не виникало.