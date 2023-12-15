Через негоду знеструмлені понад 300 населених пунктів в 7 областях – «Укренерго»

Через сильну ожеледицю та сильний вітер знеструмлено 355 населених пунктів в 7 областях, заявляють у компанії «Укренерго».

«Вчора, 14 грудня, попри стабільну температуру, споживання електроенергії збільшилось. Добовий максимум був ранковим та на 2,4 % вищим за відповідний показник 13 грудня. Зростання споживання створює додаткове навантаження на енергосистему. Наразі дуже важливо споживати електроенергію ощадливо», – йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що на сході вночі одна з теплоелектростанцій разом з містом-супутником знову зазнала обстрілу, є пошкодження обладнання.

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За повідомленням, після ремонту протягом доби повернулись в роботу два блоки на ТЕС, а також дві ТЕЦ в південному та західному регіонах, але три інших енергоблоки на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт

Напередодні повідомлялося про пошкодження теплоелектростанції через черговий обстріл. Де саме це сталося, не уточнювалося.