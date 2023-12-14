В «Укренерго» повідомили про пошкодження теплоелектростанції через обстріл

На сході України одна з теплоелектростанцій вчергове зазнала обстрілу, є пошкодження обладнання, повідомляє компанія «Укренерго».

У компанії додають, що також припинили видачу електроенергії дві ТЕЦ в південному та західному регіонах, ще три енергоблока на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт.

«Укренерго» зауважує, що сьогодні вранці споживання електроенергії вже на 1,9% вище, ніж вчора, 13 грудня.

Це створює додаткове навантаження на енергосистему, тому у компанії наголошують на важливості споживати електроенергію ощадливо.

Натомість у Міненерго повідомляють, що протягом доби в короткострокові ремонти вийшли 4 блоки ТЕС. Очікується їх повернення до роботи найближчим часом. За даними міністерства, дефіциту електроенергії наразі немає, генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів.

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Про пошкодження та призупинення роботи ТЕС через російські обстріли у прифронтовій зоні повідомляється регулярно.