Міненерго повідомило про допомогу енергетиці України від Азербайджану на понад 7,6 млн дол

Із Азербайджану в Україну виїхав черговий вантаж енергетичної допомоги – 20 вантажівок, які везуть понад 550 метрів електричних кабелів та 6 комплектів трансформаторних пунктів, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

«Це вже третя партія допомоги, яку отримає Україна від азербайджанських партнерів для відновлення енергосистеми. Загальна сума енергетичної допомоги складе понад 7,6 мільйона доларів», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, перша партія допомоги у 10 вантажів, яка містила силові трансформатори та електростанції резервного живлення, уже розподілена між енергетичними компаніями в регіонах, які найбільше страждають від російських атак.

«Зокрема допомога надійшла до операторів системи розподілу електроенергії Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської областей. Окрім цього, обладнання отримали компанії Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Львівської областей.Також обладнання від Азербайджану спрямовано для потреб оператора системи передачі та видобувного сектору», – зазначили у відомстві.

Повідомляється, що друга партія у 37 вантажів буде розподілена найближчим часом.

У межах чергової партії допомоги очікуються силові, масляні трансформатори, електротрансформаторні, комплектні підстанції, шафи високої напруги, проводи, кабелі та інші комплектовання для роботи компаній паливно-енергетичного комплексу.

Загалом угодою передбачено чотири етапи відправки вантажів, які мають надійти в Україну до кінця січня 2024 року, кажуть в Міненерго.

Раніше у Міненерго повідомляли, що підтримка від Азербайджану українському енергетичному сектору, зокрема, допомогла втримати енергосистему України минулої зими.