Кулеба: Україна і ще 10 країн заснували механізм для захисту від кіберзагроз

Міністерство закордонних справ України і відомства ще 10 країн створили Талліннський механізм з кібербезпеки – про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба 20 грудня.

За його словами, до об’єднання долучилися Велика Британія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція.

«Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України, посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості», – заявив він у своєму твітері.

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Кулеба додав, що учасники країн Таллінського механізму координуватимуть зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки.

«Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових учасників», – додав він.

Згідно із заявою про створення механізму, він має на меті «підтримувати потреби України у розбудові кіберпотенціалу в довгостроковій перспективі», а також слугувати координаційним центром для підтримки цивільного кіберпотенціалу його учасників.

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У листопаді заступниця міністра фінансів США Грем Стіл заявила, що в Україні команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA від січня 2022 року до вересня 2023-го зафіксувала майже 4 тисячі кіберінцидентів.

У травні Україна офіційно приєдналася до центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).