У «Київстар» не виключають подальших короткострокових збоїв зі зв’язком на тлі подолання наслідків недавньої атаки

Зброї у роботі «Київстар» можуть бути й надалі, сьогоднішні проблеми у деяких користувачів на заході та півдні України у компанії обіцяють вирішити якомога швидше.

«На жаль, можуть бути збої деякий час. Я думаю, що вони матимуть короткостроковий характер», – заявила в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») директорка з корпоративних комунікацій «Київстар» Анна Захараш.

Сьогоднішню ситуацію вона назвала технічним збоєм.

«Ми відновлюємо сервіси, щоб стабілізувати сервіси по цілій країні. Вже застосунок «Мій Київстар» працює. Ми намагатимемось якомога швидше відновити послуги зв’язку», – сказала Захараш.

Вона каже, що ранковий збій зв’язку – це не нова атака на мобільного оператора, а подолання наслідків тої, що відбулася 12 грудня.

Представниця «Київстар» запевнила, що робота з посилення безпеки оператора триває щоденно.

Зранку 20 грудня у низці міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв’язком і роботою мобільного застосунку «Мій Київстар». Пресслужба Kyivstar заявила, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів, і пообіцяли компенсації абонентам.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.