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Політика

Зеленський про невдачі на півдні. Залужний, Безугла і Трамп. «Слово пацана» в Україні

Illustration. Freedom Morning. Collage
Illustration. Freedom Morning. Collage
  • Президент Зеленський заперечив існування конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ Залужним. І категорично заперечив можливість поразки України у війні проти Росії. Прокоментував польсько-українські відносини і блокаду кордону. Розкрив деталі розмови з Орбаном. Політичний аспект пресконцеренції Зеленського обговоримо далі.
  • Генштаб ЗСУ заявив про потребу мобілізувати до лав ЗСУ до пів мільйона людей, повідомив президент України. Однак Володимир Зеленський каже, що йому потрібні обґрунтування і 500 млрд гривень на це. І лише тоді він ухвалить рішення. Жінок мобілізувати не будуть. А «частковий вступ» України до НАТО, каже Зеленський, може ускладнити питання повернення окупованих Росією українських територій. Що важливого сказав Зеленський про війну? Обговоримо далі.
  • Російські війська продовжують наступальні дії на сході. Мета ворога – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Перевага як в озброєнні, так і в кількості особового складу на боці противника, каже він. Усі подробиці - в ефірі.
  • «Пацани не вибачаються». Це фраза з російського серіалу «Слово пацана. Кров на асфальті» про кримінальну Казань пізніх 1980-х. І хоча офіційно в Україні він недоступний, однак став популярним через TikTok. Чому цей серіал наробив стільки галасу? Чи є сенс конкурувати з Росією у виробництві подібного контенту? Чи потрібна Україні своя пропаганда у культурній сфері?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

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