На заході і півдні України знову виникли перебої зв’язку. У Kyivstar працюють над відновленням

Зранку 20 грудня у низці міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв’язком і роботою мобільного застосунку «Мій Київстар», підтвердила у середу пресслужба Kyivstar.

«Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг… Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше», – йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть, що найближчим часом повідомлять абонентів щодо компенсацій.

У середу вранці користувачі у мережі, зокрема зі Львова та інших міст, повідомляли, що знову з’явилися перебої у роботі мобільного оператора. Головним чином скарги стосувалися неможливості здійснити чи прийняти дзвінок.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.