Масштабна хакерська атака: «Київстар» поновив доступ до SMS-повідомлень

Після масштабної хакерської атаки мобільний оператор «Київстар» поновив доступ до послуги SMS-повідомлень для усіх абонентів, зокрема й у роумінгу, повідомляє пресслужба компанії.

«Нарешті вже можна відправити рідним SMS-ку про те, як ви скучили. Відновили доступ до послуг SMS, в тому числі – у роумінгу», – повідомили у «Київстар».

Також для абонентів доступний голосовий зв’язок та мобільна передача даних. Окрім того, фахівці починають відновлювати доступ до M2M для бізнес-клієнтів, кажуть у «Київстарі».

«Київстар ТБ працює і надає безкоштовний доступ до платформи, поки ми ліквідуємо наслідки. Навіть для неавторизованих користувачів», – додали в пресслужбі.

Проте, кажуть у компанії, відновлювальні роботи після технічного збою, який стався 12 грудня, тривають. У деяких населених ліквідовують проблеми пов’язані з доступністю «Домашнього Інтернету».

«Наші інженери повідомляють, що роботи відбуваються поступово, бо цього вимагає безпека. Як тільки усі стабілізаційні заходи будуть завершені, ми поінформуємо вас і почнемо нарахування – компенсацій», – зазначили у «Київстарі».

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.