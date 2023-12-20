У «Київстар» кажуть, що усунули проблеми зі зв’язком на заході та півдні України

Мобільний оператор зв’язку «Київстар» повідомив про усунення проблем зі зв’язком, що виникли вранці 20 грудня у низці міст на заході та півдні України,

«Сервіси працюють у звичайному режимі», – повідомила пресслужба компанії.

У компанії також повідомили, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості.

«Мережа «Київстар» завершує стабілізацію після масштабної хакерської атаки. Найближчим часом компанія повідомить про нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв’язку через хакерську атаку», – додали в компанії.

Вранці 20 грудня «Київстар» повідомив про проблеми з голосовим зв’язком і роботою мобільного застосунку в низці міст на заході та півдні України.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») директорка з корпоративних комунікацій «Київстар» Анна Захараш зазначила, що зброї у роботі «Київстар» можуть бути й надалі, але вони матимуть короткостроковий характер.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.