Україна залучила грант від ЄС на 150 млн євро для відбудови – Мінфін

Україна 20 грудня отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського союзу, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Залучені кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України», – йдеться в повідомленні.

Профільний міністр Сергій Марченко заявив, що грантове фінансування допоможе забезпечити відновлення критично важливих об’єктів у транспортній, комунальній, соціальній сферах тощо.

Другий транш обсягом 100 млн євро очікується у першому кварталі 2024 року. Кошти, за даними Мінфіну, спрямують як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що ЄС «найближчим часом» виділить очікувані кошти Києву. На його думку, якщо не вдасться погодити передачу 50 мільярдів євро, знайдуться інші механізми допомоги.