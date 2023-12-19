Про завершення війни, мобілізацію, Залужного та дрони: головне з пресконференції Зеленського

Президент України Володимир Зеленський понад дві години відповідав у прямому ефірі на запитання журналістів із українських і закордонних засобів масової інформації.

Зеленського запитували:

про прогнози щодо тривалості війни,

про мобілізацію,

про виробництво дронів і озброєння;

про поступовий вступ до НАТО (спочатку неокуповані території);

про особисті стосунки із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним,

про перевірки приватного бізнесу,

про умови для повернення біженців і підтримку внутрішньо переміщених осіб,

про ефективність його команди і корупцію;

про кроки із залучення підтримки для України від США, ЄС, країн Європи і світу у відсічі російської агресії.

Радіо Свобода запитало президента України про звільнення військовополонених і цивільних заручників. Подаємо головні тези із відповідей Володимира Зеленського.

Про можливість програшу у війні

Президент Володимир Зеленський категорично заперечив можливість поразки України у війні проти Росії. Про це він сказав на пресконференції 19 грудня, відповідаючи на запитання кореспондентки британської медіакомпанії Бі-Бі-Сі.

...своїми кроками щоденно, от що потрібно робити, щоб потім не було соромно

«Ризик, про який ви кажете, завжди є, ми всі живі люди… Треба жити в Україні і боротися, і вірити, дуже сильно вірити, вірити не словами, а наближенням результату, а це значить – своїми кроками щоденно, от що потрібно робити, щоб потім не було соромно», – сказав президент України.

Перед тим Володимир Зеленський наголошував, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була в набагато гіршому становищі, ніж зараз.

У перші дні і тижні вторгнення військові РФ впритул підійшли до Києва і контролювали значні території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Починаючи з квітня 2022 року, Збройні сили України цілком деокупували Київську, Чернігівську та Сумську області, у вересні – майже всю Харківську область, у жовтні-листопаді – всю правобережну частину Херсонської області включно із обласним центром.

Деокупацію решти територій нині ускладнює те, що у США та Євросоюзі затримується надання Україні масштабних пакетів допомоги – як оборонної, так і прямої бюджетної підтримки

Про мобілізацію і демобілізацію тих, хто воює два роки

Генштаб ЗСУ на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача заявив про потребу мобілізувати до лав ЗСУ до пів мільйона людей, повідомив 19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський.

Запропонували мобілізувати додатково 450–500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра

«Це питання військових, головнокомандувача (ЗСУ Валерія Залужного – ред.), Генштабу, вони звернулися на Ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе… Вони звернулися щодо дефіциту (особового складу – ред.), і вони запропонували мобілізувати додатково 450–500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів», – сказав Зеленський.

Вирішення цієї проблеми, за словами Зеленського, має три аспекти.

«Це люди, це гроші, і це про справедливість», – сказав президент України і наголосив, що йдеться про 500 мільярдів гривень з бюджету, і що «ці гроші треба знайти».

Відповідаючи на питання щодо того, чи підпише президент закон, якщо зміни стосуватимуться мобілізації жінок і зменшення початкового віку мобілізованих із 27-ми до 25-ти.

«Щодо жінок – ні, а щодо зменшення віку до 25-ти – швидше за все, що так», – сказав Зеленський.

За його словами, з питанням мобілізації також повʼязане питання демобілізації тих, хто вже майже два роки захищає Україну на лінії фронту.

Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план

«Питання дуже чутливе. Не можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість.

Що з тими, хто два роки там захищає нашу державу?

Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план.

Тобто для мене дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді», – пояснив президент України.

Про стосунки із Валерієм Залужним

Президент України Володимир Зеленський заперечив існування конфлікту з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Робочі в мене відносини з Залужним – він має відповідати за результат на полі бою

«Робочі в мене відносини з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою як головнокомандувач, разом із Генштабом. Є багато там питань…

Це складне питання, наступ: щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може, і не буде його…», – так на пресконференції 19 грудня Зеленський відповів на запитання про Залужного та результати українського наступу влітку та восени 2023 року.

На уточнювальне запитання, чи не планує він звільняти Залужного, президент України відповів:

«Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті, чекаю дуже конкретних речей на полі бою – хочу бачити деталі».

Про дрони, артилерію і логістику

Відповідаючи на запитання про виробництво дронів, президент України пообіцяв, що Україна виробить мільйон безпілотних літальних апаратів у 2024 році.

«Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно й було. Я знаю, що так воно й буде», – сказав Зеленський на пресконференції.

За його словами, в Україні має бути «інфраструктура щодо управління дронами найліпша, не радянська, а проста, щоб використовувати дуже швидко».

«У мене була зараз Ставка, одне з ключових питань було виробництво дронів і постачання. Дуже не подобається, коли логістично в нас залишаються, скажімо, бюрократичні, радянські процеси. Коли 26 тисяч дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту. Так, було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких пауз, таких проблем», – розповів він.

«А потім у мене запитують: «Що в мене особистого?» (ймовірно, про стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним – ред.). Нічого немає особистого. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Але це ми поборемо: логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони», – додав президент.

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Зеленський також висловив впевненість, що виробництво артилерії буде збільшуватися.

«155-й калібр, системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт», – зазначив він.

На початку грудня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

Заступниця міністра стратегічної промисловості Анна Гвоздяр повідомила раніше Радіо Свобода, що в Україні наразі 200 приватних виробників дронів – більше, ніж державних підприємств, які на цьому спеціалізуються.

Про звільнення військовополонених і цивільних

Про звільнення полонених і цивільних заручників запитала Володимира Зеленського журналістка Радіо Свобода Роксолана Бичай.

Президент сказав, що є конкретні перепони у процесі звільнення військових із російського полону, але не сказав які саме.

«Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес. Буде не дуже етично… Трек відкриється, зараз працюють над достатньо непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути», – сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що з поверненням в Україну викрадених Росією українськи дітей допомагає Катар.

Окремо президент подякував адміністрації Палестини, владі Ізраїлю та Катару за допомогу з поверненням українців, які перебували у Секторі Гази.

Щодо звільнення цивільних заручників, зокрема кримців, ситуація теж складна.

«Що стосується кримчан – складна ситуація. Тут немає за що подякувати міжнародним організаціям. Вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням із Ердоганом (президент Туреччини). Поки що результат шановний президент Ердоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму», – зазначив Зеленський.

Також він додав, що окремо триває робота зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами над тим, щоб повернути українців з полону.

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив на початку грудня, що Росія заблокувала обмін військовополоненими.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4 337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити. Востаннє обмін військовополоненими відбувся у серпні 2023 року. Тоді Україна повернула 22 військових.

Про допомогу від США

Зеленський висловив упевненість, що країни Заходу продовжать надавати допомогу Україні.

Я впевнений, що США нас не зрадять

«Я впевнений, що США нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися, США виконають повністю», – сказав Зеленський про виділення нового пакету допомоги від США, який кілька тижнів не може погодити Конгрес.

Також Зеленського запитали, чи буде США й надалі підтримувати Україну, якщо на президентських виборах переможе Дональд Трамп.

«Я думаю, що допомога буде», – сказав Зеленський, але висловив сумнів у тому, чи в такому обсязі як було у перші два роки війни.

Про підтримку ЄС та інших країн Європи

Президент України висловив упевненість, що ЄС «найближчим часом» також виділить кошти Києву. На його думку, якщо не вдасться погодити передачу 50 мільярдів євро, знайдуться інші механізми допомоги.

Довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики

Також Зеленський повідомив, що Україна має багаторічні зобовʼязання щодо фінансової допомоги від Бельгії, Данії, Кореї, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, Швеції та Японії.

«Довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть. Принаймні, такий був результат нашого візиту», – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна отримала зобовʼязання «від Бельгії у вигляді 1,7 млрд, Данії – 4,2 млрд, Кореї – 2,3, Латвії, Литви, Нідерландів – це сотні мільйонів, Норвегії – 7,5 млрд, Франції – 2 млрд, Німеччини – 8 млрд, Швеції – більше трішки ніж пів мільярда, і буде багатомільярдна допомога від Японії».

Зеленський пояснив, що ці кошти будуть направлені на різні цілі: військові, гуманітарні, на підтримку економіки, на соціальні виплати.

Про що Зеленський говорив з Орбаном?

Відповідаючи на питання журналістки американського мовника NPR президент Зеленський заявив, що «ніколи не говорив» із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо ймовірного перемир’я чи переговорів із Росією.

«Я ніколи не говорив із Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним, ніколи. Можливо, він піднімав цю тему з його друзями чи лідерами в ЄС чи десь за кордоном, можливо, в Сполучених Штатах», – припустив він.

Я сказав: Вікторе, дай мені причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС. Він мені не міг сказати

Зеленський визнав, що політика Будапешта щодо України «не дуже дружня», і він говорив про це з головою угорського уряду. Він додав, що, попри виклики, Україна та Угорщина лишаються сусідами:

«Два роки повномасштабної війни… не дали нам можливості відчути потужні дружні відносини проти російської агресії й окупації. Тим не менш, ми сусіди. Ми намагаємося знайти відповіді на певні питання, але для цього нам треба організувати зустріч».

Президент також згадав про розмову з Орбаном в Аргентині.

«Я сказав: Вікторе, дай мені причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС. Це було ще до прийняття рішення (щодо початку переговорів про членство – ред.). Він мені не міг сказати. І друге, я його спитав: а чому ми не можемо організувати офіційну зустріч між нами? Він також не зміг дати відповідь. Я думаю, що ми могли б знайти дипломатичне рішення, і наші сторони будуть працювати над цим», – сказав Зеленський.

Про відносини з Польщею і блокування кордону

Відповідаючи на питання польського журналіста про українсько-польські відносини, президент України подякував польському народу і владі Польщі за підтримку від початку масштабного вторгнення Росії, за те, що прийняли «наших людей». Але Україна, додав Зеленський, теж «захищає Польщу».

«Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес під час війни, це було виживання. У нас не було тоді вільного, незалежного Чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що в нас було? Була проблема в Словаччині, могли бути проблеми з Румунії, були проблеми з Угорщиною і найближчими друзями – Польщею», – нагадав він.

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Зеленський звернув увагу на те, що Україна хотіла лише вивезти зерно транзитом через Польщу, але не могла цього зробити через блокаду

Нам не дали вивезти, і це було неправильно

«Нам не дали вивезти, і це було неправильно. Просто неправильно. І я був упевнений, що це політичний сигнал, і ви це знаєте, і в польському суспільстві всі це знають. Що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був упевнений, і тоді говорив керівництву вашої держави: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати в будь-якому випадку».

Зеленський також розповів, що мав розмову з президентом Анджеєм Дудою і висловив сподівання, що новий уряд Туска вирішить цю проблему.

«Ми вирівняли цю ситуацію. Є новий уряд, і я буду вірити, що новий уряд розблокує цю блокаду, вона штучна. Ми готові, аби в Польщі люди нічого не втрачали, але не можна політизувати питання зерна, коли в нас все заблоковане. Що вийшло? Ви знаєте, що фінансово Польща втратила? Ми побудували цей залізничний коридор через Молдову й Румунію, коридор Чорним морем, і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, не хотіли», – заявив Зеленський.