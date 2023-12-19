«Робочі в мене відносини з Залужним» – Зеленський про ймовірний конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заперечив існування конфлікту з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

«Робочі в мене відносини з Залужним – він має відповідати за результат на полі бою як головнокомандувач, разом із Генштабом, є багато там питань… Це складне питання, наступ, – щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може, і не буде його…» – так на пресконференції 19 грудня Зеленський відповів на запитання про Залужного та результати українського наступу влітку та восени 2023 року.

На уточнювальне запитання, чи не планує він звільняти Залужного, президент України відповів: «Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті, чекаю дуже конкретних речей на полі бою – хочу бачити деталі».

Наприкінці листопада видання «Українська правда» з посиланням на джерела у владі стверджувало, що президент України Володимир Зеленський спілкується із деякими командувачами ЗСУ в обхід головнокомандувача Валерія Залужного, що заважає останньому командувати всією армією.

Натомість в Офісі президента України наявність конфлікту заперечують, а повідомлення про нього називають російською «інформаційно-психологічною спецоперацією».