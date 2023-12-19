«Прослушка» в Залужного: все, що наразі відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив інформацію про виявлену «прослушку». Пристрій знайшли в приміщенні, куди Залужний мав переїхати 18 грудня вранці. Тобто до вчора Залужний не працював у цьому кабінеті. Про це головком розповів у коментарі РБК. Він додав, що обставини інциденту встановить слідство.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за статтею про незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів. У СБУ також заявили, що не виявили будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі інформації, а сам пристрій був у неробочому стані.

За даним джерел «Української правди» в спецслужбі, пристрій знайшли 17 грудня під час перевірки кабінету, до якого збирався переїжджати Залужний. Також джерела видання повідомили, що пристрої, що прослуховують, були виявлені у кількох підлеглих головнокомандувача.

Водночас колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи повідомлення про прослуховування, заявила, що не бачить сенсу у «прослушці», оскільки при спілкуванні військові нібито завжди враховують можливість витоку інформації.

Видання РБК, посилаючись на слова джерела у військових колах, повідомило, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив. Чи справді це так? Хто підслуховував Залужного? Хто встановив пристрій?

Ось що про це в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

– Чи стало для вас несподіванкою, що під час повномасштабної війни українського головнокомандувача хтось слухає чи мав намір слухати?

Це була імітація пристрою

– Той пристрій, «можливо», міг прослуховувати. Наскільки мені відомо, не було знайдено не тільки засобів запису, а й елементів живлення. Тобто це була імітація пристрою, який, можливо, був закладений для якихось інших дій, не для запису. Можливо, для провокації.

– А кому вигідно провокувати в такий спосіб Залужного?

– Мені чому здається, що прослухати певні речі або отримати якусь таємну інформацію під час того, як вони там засідають, неможливо апріорі. Тому що є спеціальна апаратура, яка блокує будь-які записуючі або відеопристрої в приміщенні, де працює особа такого рівня.

По-друге, ви самі розумієте, що перед будь-якою нарадою здійснюється перевірка. І вони знайшли цей пристрій перед тим, як він зайшов. Тобто зробити так, щоб хтось заклав пристрій, а він прийшов і провів якусь нараду, неможливо. Це порушення протоколу. На що сподівалася ця особа чи особи, які це робили, я не дуже розумію.

Через деякий час спробують викинути якісь аудіозаписи, зроблені за допомогою штучного інтелекту з голосом, подібним на Залужного

Однозначно це або дилетант, який не розуміє, що там насправді відбувається, у що я не вірю, або люди, які розуміли, для чого їм це потрібно. Це потрібно для провокації. Дуже просто: десь через деякий час спробують викинути якісь аудіозаписи, зроблені за допомогою штучного інтелекту з голосом, подібним на Залужного, які вчергове будуть порушувати ту саму тему: протистояння військової та цивільної влади в Україні. Кому це вигідно? Напевно, ворогу. Нехай розбирається.

– Припустімо, могла мати місце провокація. Тоді це означає, що хтось в СБУ чи в спецслужбах отримав доступ до майбутнього кабінету головкомандувача і зміг провернути цю провокацію. А в кого є такий доступ в країні? Я розмовляла з колишніми і нинішніми спецслужбовцями. Вони кажуть, що в принципі можливість виконувати подібну роботу має винятково Служба безпеки України або люди, які раніше були дотичні до цієї служби. Хто за цим міг фізично стояти?

– Будь-яка техніка, яка використовується Службою безпеки, номерна. І вона записана на того співробітника і на той підрозділ, який її використовує. Зараз буде проводитися слідство, і може виявитись, що це спецтехніка, яка виготовляється у спеціальному інституті, а не купляється десь на AliExpress. А навіть якщо якісь елементи купляються, то вони все одно переробляються і нумеруються, відповідно до вимог законів. Просто так Служба безпеки цього не зробить. Хіба що хтось візьме на себе таку надзвичайну відповідальність. Але розслідує це Служба безпеки. Це їхня компетенція, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, їхня прерогатива.

Доступ до таких приміщень має надзвичайно обмежене коло осіб

Справді, Служба безпеки має виняткове право проводити такі заходи в Україні. Тому вона і здійснює такі розслідування, якщо є відповідні порушення. Треба розуміти, що доступ до таких приміщень має надзвичайно обмежене коло осіб. І серед осіб, які є в оточенні головнокомандувача, є і співробітники Служби безпеки, які офіційно туди введені для того, щоб вести комунікацію між Службою безпеки і головнокомандувачем, тому що йде війна і потрібно координувати свої дії. Це офіційні особи. І я не думаю, що вони візьмуть на себе відповідальність щось підкладати і підслуховувати.

Тому думаю, що, швидше за все, це сторонні особи, які, можливо, входять в коло осіб, які мають доступ до цього приміщення. Але ще раз наголошую: це коло дуже-дуже обмежене, і є інформація про тих, хто туди може заходити і виходити. Є протокол перевірки таких приміщень. Можна зрозуміти, коли саме ця техніка там опинилась. Тому якщо буде неупереджене слідство, воно зможе визначити, чия ця техніка, її походження, чи це просто імітаційна техніка – все це буде в слідчих діях.

– РБК з посиланням на неназване джерело у військових колах пише, що виявлені пристрої для зчитування інформації нібито виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив. Чи дійсно існують такі пристрої, які не дозволяють ідентифікувати того хто їх встановив?

– Якщо вони куплені на AliExpress, то як їх можна встановити? Вони досить поширені. Заборонені нашим законодавством, але якщо поставити собі за мету привезти такі речі, то це можливо. Вони компактні, не дуже великі, тому десь з-закордону можна замовити і привезти. Ми ж не знаємо, яка там техніка.

– Як вважаєте, як довго може тривати це слідство?

– Йдуть експертизи, це займе не менше місяця. Тому треба набратися терпіння, так просто і швидко ніхто нічого не скаже.

– Встановити цю прослушку могла або людина, яка входить в найближче оточення до головнокомандувача, яка має доступ до цих приміщень, і, можливо, представники Служби безпеки, які мають стежити за безпекою, щось недогледіли і хтось там міг опинитися сторонній?

– Саме так. Там є декілька версій. Доступ має обмежене коло людей: від головнокомандувача до технічних співробітників, які прибирають приміщення. Це коло не перевищує 10 осіб.

– Це хіба не вирок державі, яка перебуває в стані повномасштабної війни, і очільник армії цієї держави має в кабінеті прослуховуючий пристрій. Це в якійсь мірі вирок спецслужбам? Чи я помиляюсь?

– Якщо інформація потрапляє до ворога, і ми про неї чуємо, то є значні наслідки для держави. А якщо в процесі здійснення своїх професійних дій пристрій виявлений до того, як він міг бути використаний – нічого такого надзвичайного немає. Навпаки, зараз проведуть слідство, покращать систему безпеки. Нічого незвичайного не сталося.

Коли мене питають: «Це ж провал, якщо агента знайшли в Службі безпеки?». Це, навпаки, плюс, тому що вони виявили цього агента, вони не дозволили йому там працювати, не дозволили використати свої можливості для нанесення шкоди Україні. Як визначити ефективність діяльності спецслужб України на території держави? Дуже просто. У нас відсутні масштабні диверсії, підриви підприємств, сходження поїздів. На відміну від Росії, до речі. Тому ефективність діяльності спецслужб дуже важко визначити.

– А хто міг стояти за цим прослуховуванням або за провокацією? Хтось від Росії, хто сподівається отримати якусь інформацію про план війни? Або чи не могло це статися на тлі непорозуміння між Зеленським і Залужним? Це ж не секрет що СБУ – це політичного залежний орган. Чи не могли СБУ просто виконувати чиєсь політичне доручення і слухати головкома?

– Не допускаю. Це безглуздя. Це те саме, що вийти під час слідства на самих себе. Якщо би хтось бажав послухати – то він би давно прослухав, і точно не попався.

В інтересах держави чи варто буде зробити результати слідства публічними?

Я взагалі був шокований, що про цю ситуацію так швидко стало відомо. Саме тому це і є елемент підготовки до якоїсь провокації. Якщо все правильно робити, то про такі речі ніхто нічого не мав дізнатись. А зараз наш ворог активно використовується цю ситуацію, смакує подробиці, розказує, як все в нас погано. Все треба дивитися через призму, кому це вигідно в першу чергу. На цьому етапі, можливо, є і такі здобувачі вигоди і в Україні, але в переважній більшості поки що цим скористалися в Росії.