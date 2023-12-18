Залужний розповів про задачі Держоператора тилу: якісні закупівлі та «жодних проявів корупції» 

Командувач Збройних сил України Валерій Залужний озвучив, що очікує від нового Державного оператора тилу: боротьба з корупцією, якісне і своєчасне забезпечення війська, удосконалення процесу закупівель. Про це він заявив на презентації ДОТ, який буде займатися необоронними закупівлями 18 грудня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Перше, що ми хочемо – щоб поняття Збройні сили і поняття корупції були зовсім несумісні. Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань. Не на пошуку їжі, не на пошуку одежі і засобів бронезахисту, вони мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути», – заявив головнокомандувач.

Залужний також підкреслив, що запуск агенції має забезпечити військо якісними, необхідними і своєчасними закупівлями. Окремими цілями він назвав унормування всіх порядку закупівель та цифровізацію процесів.

Читайте також: БЕБ: екскерівника держпідприємства підозрюють у розкраданні на закупівлях військового обладнання

ДП «Державний оператор тилу», – державна агенція, що забезпечує потреби Збройних сил України у постачанні харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів для потреб військових.

Міністерство оборони 1 листопада повідомило про торги на закупівлю їжі для ЗСУ. Це мав бути тимчасовий захід, щоб знизити корупційні ризики до того, як повноцінно запрацює «Державний оператор тилу». Тоді ж у Міноборони повідомили, що днями було підписано наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором ДП «Державний оператор тилу».

У березні журналісти «Схем» (Радіо Свобода) на основі контрактів на харчування армії дійшли висновку, що навіть після зниження вартості каталогу на продукти для військових ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. За оцінками «Схем», маржа для приватних фірм по деяких позиціях на багатомільярдних контрактах може скласти від 30 до 70 відсотків.

Читайте також: «Україна не отримала всю зброю, але я не можу скаржитися» – Зеленський про контрнаступ

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

У Міноборони спершу заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Втім, 25 січня Олексій Резніков повідомив, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.