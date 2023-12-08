БЕБ: екскерівника держпідприємства підозрюють у розкраданні на закупівлях військового обладнання

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому керівнику державного підприємства та ще трьом людям у справі про ймовірне заволодіння державними коштами – про це відомство повідомило 8 грудня.

Справа стосується закупівлі модуля підсилення потужності, що є складовою бортової радіолокаційної станції, яку застосовують у складі бойового військового літака типу СУ-27.

За повідомленням, співорганізатора закупівлі та підприємця, який постачав несправне обладнання, суд Києва взяв під варту. Ще одна співучасниця перебуватиме під домашнім арештом.

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«Слідство встановило, що директор держпідприємства вступив у злочинну змову з кількома ФОПами та підписав договір поставки модуля підсилення потужності для військового обладнання на суму 3,9 мільйона гривень. Оскільки ФОП-постачальник такого обладнання не мав, його купили у третьої компанії, до того ж у несправному стані», – заявляють у Бюро.

За даними слідства, посадовці державного підприємства підписали акт передачі майна, накладну та гарантійний лист на несправні запчастини. Згодом на підприємстві підробили акти прийому й відповідності держстандартам поставленого обладнання. На підставі цих документів бухгалтерія підприємства, яке входить до акціонерного товариства «Укроборонпром» перерахувала першу частину оплати майже 1,9 мільйона гривень підприємцю-постачальнику.

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«У подальшому ці гроші вони намагалися вивести у готівку через підставні підприємства. Завдяки детективам Бюро решту суми по договору, а це 2 мільйони гривень, з рахунків держпідприємства не перерахували», – додають у відомстві.

Розслідування здійснюється за оперативного супроводу Служби безпеки. СБУ уточнює, що до ліквідації схеми також долучилося керівництво «Укроборонпрому». На всю суму договору – 3,9 мільйона гривень – наклали арешт для запобігання їх привласненню.

Колишньому директору та ще трьом фігурантам справи повідомили про підозру в привласненні майна та службовому підробленні. Імена підозрюваних не розголошуються.