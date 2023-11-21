САП: суд стягнув 56 мільйонів гривень застави Дубневича в дохід держави

Вищий антикорупційний суд стягнув суму застави, внесеної за народного депутата у справі про заволодіння коштами «Укрзалізниці» – про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада.

«21 листопада 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про звернення в дохід держави застави у розмірі 56 мільйонів гривень, яка була внесена за народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

САП не називає імені фігуранта, але обставини справи вказують на народного депутата Ярослава Дубневича.

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Він є обвинуваченим у заволодінні 93 мільйонами гривень, які належали «Укрзалізниці». На початку листопада його оголосили в міжнародний розшук у цій справі.

У жовтні Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід на судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича.

Національне антикорупційне бюро 17 жовтня оголосило Ярослава Дубневича у розшук.

У жовтні 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.