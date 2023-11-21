Пропозиція хабаря керівництву Мінінфраструктури – прокурори повідомили про підозру 5 людям

Прокурори повідомили про підозру п’ятьом людям, в тому числі двом народним депутатам у справі про надання хабаря міністру інфраструктури та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада.

Також серед підозрюваних – директорка державного підприємства, власник приватного товариства-забудовника та директор компанії.

Підозри кваліфікували за статтею про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Загалом правоохоронці розслідують три кримінальні провадження.

«Зазначимо, що віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій», – заявляють у САП.

У Мінінфраструктури заявляли про «системну співпрацю» з правоохоронними органами на тлі розслідування.

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Раніше 21 листопада у НАБУ повідомили про викриття народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури біткойнами.

За даними слідства, депутат пропонував голові Держагентства неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тис. дол. США, в обмін він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

У бюро прізвища народного обранця не назвали. Як повідомили Радіо Свобода джерела у Верховній Раді, йдеться про Андрія Одарченка. Також про це повідомляють агентство «Інтерфакс-Україна», видання «Українська правда» та депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Одарченко на звинувачення НАБУ наразі не реагував.

Згодом у НАБУ повідомили про викриття ще одного чинного народного депутата на пропозиції неправомірної вигоди у сфері відновлення. За даними слідства, у серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень, пообіцявши за це «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.