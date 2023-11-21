Голова Держагентства відновлення Найєм прокоментував повідомлення про спробу підкупу

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури

Мустафа Найєм прокоментував повідомлення НАБУ про спробу підкупу його.

«Єдине, що можу сказати, – ми їм (НАБУ і САП - ред.) дякуємо за співпрацю. Це не тільки Держагентство, це і Міністерство інфраструктури. Ми спільно єдиною командою працювали. Сподіваюсь, це дасть результат, такі речі не будуть повторюватись. Я б більше не коментував цю історію», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Раніше 21 листопада у НАБУ повідомили про викриття народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури біткойнами.

За даними слідства, депутат пропонував голові Держагентства неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тис. дол. США, в обмін він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

У бюро прізвища народного обранця не назвали. Як повідомили Радіо Свобода джерела у Верховній Раді, йдеться про Андрія Одарченка. Також про це повідомляють агентство «Інтерфакс-Україна», видання «Українська правда» та депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Одарченко на звинувачення НАБУ наразі не реагував.

Згодом у НАБУ повідомили про викриття ще одного чинного народного депутата на пропозиції неправомірної вигоди у сфері відновлення. За даними слідства, у серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень, пообіцявши за це «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.