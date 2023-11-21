НАБУ: ще один депутат підозрюється у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення

У Національному антикорупційному бюро України заявили про викриття ще одного чинного народного депутата на пропозиції неправомірної вигоди.

Як повідомляє пресслужба бюро, депутат за сумісництвом є власником великого будівельного та аграрного бізнесів. Його прізвища не уточнюють.

За даними слідства, у серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень, пообіцявши за це «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

«Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській шкатулці», – йдеться у повідомленні.

Раніше 21 листопада у НАБУ повідомили про викриття народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури біткойнами. У бюро прізвища народного обранця не назвали. Як повідомили Радіо Свобода джерела у Верховній Раді, йдеться про Андрія Одарченка. Також про це повідомляють агентство «Інтерфакс-Україна», видання «Українська правда» та депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Одарченко на звинувачення НАБУ наразі не реагував.

Тоді Гончаренко також заявив про обшуки в народних депутатів Сергія Лабазюка і Володимира Козака. Наразі вони ці повідомлення не коментували.