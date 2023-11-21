Андрій Одарченко, ще четверо, і спроба підкупу Мустафи Найєма: що про це відомо

Хто хотів, як стверджує НАБУ, підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма хабарем у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів? Хто підтвердив, що йдеться про народного депутата від владної партії «Слуги народу» Андрія Одарченка? Радіо Свобода нагадує, що провину тієї чи іншої особи встановлює суд.
- Вранці 21 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру народному депутату у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма.
- НАБУ заявили, що викрили народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. Прізвища депутата не назвали, але повідомили, що він є членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики і розмістили допис із фото у соціальних мережах.
- Як повідомили Радіо Свобода джерела у Верховній Раді, йдеться про Андрія Одарченка. Також про це повідомляють агентство «Інтерфакс-Україна», видання «Українська правда» та депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
- НАБУ стверджує, що народний депутат нібито пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тисяч доларів США. А за це просив сприяння в отриманні коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.
«Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати», – повідомляють у НАБУ.
- Андрій Одарченко наразі ці повідомлення публічно ще не коментував.
До парламентських виборів Андрій Одарченко був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. Також він володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.
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У серпні 2019 року журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» повідомляли, що високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки) Вадим Слюсарєв, якого називають «тіньовим куратором» штабу «Слуги народу» у Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов'язаний із кількома переможцями від президентської партії у цьому регіоні. Серед них ‒ Андрій Одарченко, який, як виявили журналісти, пов’язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька Миколу Одарченка. Однак вплив експрикордонника на роботу у Верховній Раді Одарченко тоді заперечив.
Що каже Мустафа Найєм?
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України подякувало НАБУ та САП «за ефективну взаємодію».
Ми спільно працювали. Сподіваюсь, це дасть результат і таке не повторитьсяНайєм
Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури
Мустафа Найєм прокоментував повідомлення НАБУ про спробу підкупу його.
«Єдине, що можу сказати, – ми їм (НАБУ і САП - ред.) дякуємо за співпрацю. Це не тільки Держагентство, це і Міністерство інфраструктури. Ми спільно єдиною командою працювали. Сподіваюсь, це дасть результат, такі речі не будуть повторюватись. Я б більше не коментував цю історію», – сказав він в ефірі національного телемарафону.
Не лише Одарченко?
Пізніше у Національному антикорупційному бюро України заявили про викриття ще одного чинного народного депутата на пропозиції неправомірної вигоди. Цей депутат за сумісництвом є власником великого будівельного та аграрного бізнесів, і за даними слідства, у серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень, пообіцявши за це «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
«Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській шкатулці», – йдеться у повідомленні НАБУ.
Шкатулку на фото теж показали.
Підозри кваліфікували за статтею 4 ст. 369 Кримінального Кодексу України про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.
Загалом правоохоронці розслідують три кримінальні провадження.
«Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій», – наголосили у САП.
Наразі, повідомляють правоохоронці, досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення викритих протиправних дій.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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