Андрій Одарченко, ще четверо, і спроба підкупу Мустафи Найєма: що про це відомо

Хто хотів, як стверджує НАБУ, підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма хабарем у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів? Хто підтвердив, що йдеться про народного депутата від владної партії «Слуги народу» Андрія Одарченка? Радіо Свобода нагадує, що провину тієї чи іншої особи встановлює суд.

НАБУ заявили, що викрили народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. Прізвища депутата не назвали, але повідомили, що він є членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики і розмістили допис із фото у соціальних мережах.

Як повідомили Радіо Свобода джерела у Верховній Раді, йдеться про Андрія Одарченка. Також про це повідомляють агентство «Інтерфакс-Україна», видання «Українська правда» та депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

НАБУ стверджує, що народний депутат нібито пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тисяч доларів США. А за це просив сприяння в отриманні коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

«Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати», – повідомляють у НАБУ.

Андрій Одарченко наразі ці повідомлення публічно ще не коментував.

До парламентських виборів ​Андрій Одарченко був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. Також він володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

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У серпні 2019 року журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» повідомляли, що високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки) Вадим Слюсарєв, якого називають «тіньовим куратором» штабу «Слуги народу» у Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов'язаний із кількома переможцями від президентської партії у цьому регіоні. Серед них ‒ Андрій Одарченко, який, як виявили журналісти, пов’язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька Миколу Одарченка. ​Однак вплив експрикордонника на роботу у Верховній Раді Одарченко тоді заперечив.

Що каже Мустафа Найєм?

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України подякувало НАБУ та САП «за ефективну взаємодію».

Ми спільно працювали. Сподіваюсь, це дасть результат і таке не повториться

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури

Мустафа Найєм прокоментував повідомлення НАБУ про спробу підкупу його.

«Єдине, що можу сказати, – ми їм (НАБУ і САП - ред.) дякуємо за співпрацю. Це не тільки Держагентство, це і Міністерство інфраструктури. Ми спільно єдиною командою працювали. Сподіваюсь, це дасть результат, такі речі не будуть повторюватись. Я б більше не коментував цю історію», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Не лише Одарченко?

Пізніше у Національному антикорупційному бюро України заявили про викриття ще одного чинного народного депутата на пропозиції неправомірної вигоди. Цей депутат за сумісництвом є власником великого будівельного та аграрного бізнесів, і за даними слідства, у серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень, пообіцявши за це «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

«Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській шкатулці», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Шкатулку на фото теж показали.

Далі у САП заявили, що в результаті операції з викриття протиправних дій повідомили про підозру п’ятьом людям: двом народним депутатам, директорці державного підприємства, власнику приватного товариства-забудовника та директору компанії.

Підозри кваліфікували за статтею 4 ст. 369 Кримінального Кодексу України про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.

Загалом правоохоронці розслідують три кримінальні провадження.

«Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій», – наголосили у САП.

Наразі, повідомляють правоохоронці, досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення викритих протиправних дій.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.