Депутат Одарченко каже, що Найєм нібито просив навчити його користуватися криптою, хабар заперечує

Депутат Верховної Ради Андрій Одарченко з партії «Слуга народу» заперечує, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

«Так, я спілкувався з Мустафою Найємом багато разів на різні теми. Жодних пропозицій неправомірної вигоди я не озвучував. Було виключно спілкування щодо допомоги, виділення коштів Державному біотехнологічному університету», – сказав депутат у ході засідання Вищого антикорупційного суду.

За його словами, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм просив його навчити користуватися криптогамнцем.

«Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватись криптою. Я сам не вмію, тільки нещодавно купив криптогаманець, який у мене вилучили. Він порожній, там зеро, нічого немає. Я не переводив йому жодних біткоїнів, ми (з Артемом Чернецьким) просто налаштували в готелі Hilton, показали, як користуватися», – сказав Одарченко.

Депутат у суді розповів, що спілкувався з Найємом щодо допомоги університету.

«Я звернувся до колишнього свого колеги, прийшов на прийом…Він мене запросив. Я прийшов, показав альбом зруйнованого університету. Був Найєм. Він побачив, захотів допомагати одразу», – розповів він, додавши, що рішення про виділення грошей з фонду ліквідації наслідків збройної агресії ухвалюється в кілька етапів, в тому числі колегіально.

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Андрій Одарченко не виключає, що справа проти нього може бути свідченням «політичних чи якихось інших переслідувань», і згадав в цьому контексті свою роботу в парламентському комітеті з питань антикорупційної політики

У Національному антикорупційному бюро України 21 листопада заявили про викриття народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. За даними з кількох джерел, в тому числі співрозмовників Радіо Свобода, йдеться про представника «Слуги народу» Андрія Одарченка.

За даними НАБУ, депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тисяч доларів США, в обмін він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Як заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у коментарі Радіо Свобода, виключення народного депутата Андрія Одарченка з партії розгляне дисциплінарна комісія.

До парламентських виборів ​Андрій Одарченко був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. Також він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.