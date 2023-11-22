«Це дуже неприємно»: Шуляк прокоментувала підозру нардепу від «Слуги народу»

Виключення народного депутата Андрія Одарченка з партії «Слуга народу» розгляне дисциплінарна комісія – про це заявила голова партії Олена Шуляк у коментарі Радіо Свобода в кулуарах 7-го Українського жіночого конгресу 22 листопада.

Шуляк звернула увагу на те, що підозри отримав не тільки її однопартієць, а й інші народні депутати.

«Це дуже неприємно, але будемо дивитися, як будуть надалі розвиватися події. У нас в партії вже створений керівний орган… Дисциплінарна комісія, яка складається з п’яти осіб, буде давати відповідні рекомендації й висновки», – сказала вона.

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Голова «Слуги народу» зазначила, що політична сила «дуже швидко» реагує, коли йдеться про виключення з партії чи фракції, а також за потреби застосовує імперативний мандат на місцевому рівні:

«Якщо потрібно очищувати партію від людей, які порушують законодавство, ми це будемо робити».

Шуляк уточнила, що дисциплінарна комісія має ініціювати розгляд цієї справи та надати відповідні рекомендації щодо виключення Одарченка.

У Національному антикорупційному бюро України 21 листопада заявили про викриття народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. За даними з кількох джерел, в тому числі співрозмовників Радіо Свобода, йдеться про представника «Слуги народу» Андрія Одарченка.

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За даними НАБУ, депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тисяч доларів США, в обмін він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Андрій Одарченко наразі це повідомлення публічно не коментував.

У серпні 2019 року журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» повідомляли, що високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки) Вадим Слюсарєв, якого називають «тіньовим куратором» штабу «Слуги народу» у Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов’язаний із кількома переможцями від президентської партії у цьому регіоні. Серед них ‒ Андрій Одарченко, який, як виявили журналісти, пов’язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька Миколу Одарченка. ​Однак вплив експрикордонника на роботу у Верховній Раді Одарченко тоді заперечив.