Торохтія і Гунька виключили з владної фракції – Арахамія

Депутатів Верховної Ради Богдана Торохтія і Анатолія Гунька виключили з владної фракції «Слуга народу», повідомив голова фракції Давид Арахамія. Це також підтвердив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко офіційно зачитав це повідомлення з трибуни. Тепер у фракції «Слуга народу» залишається 234 депутати.

Раніше цього тижня правоохоронці повідомили Анатолію Гуньку про підозру в отриманні хабаря. Вони задокументували отримання Гуньком першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів США. 9 серпня Вищий антикорупційний суд заарештував Гунька на два місяці з альтернативою застави 30 мільйонів гривень.

Журналісти Bihus.Info зафіксували, як депутат Верховної Ради Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази його виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.