НАБУ заявило про викриття депутата Одарченка на спробі підкупу топпосадовця біткойнами

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про викриття народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами.

У бюро не уточнюють прізвища народного обранця, але вказують, що він є членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Як повідомили Радіо Свобода джерела у Верховній Раді, йдеться про Андрія Одарченка. Також про це повідомляють агентство «Інтерфакс-Україна», видання «Українська правда» та депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За даними НАБУ, депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тис. дол. США, в обмін він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

«Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати», – додають в НАБУ.

Тривають слідчі дії.

Андрій Одарченко наразі це повідомлення публічно не коментував.

До парламентських виборів ​Андрій Одарченко був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. Також він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

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У серпні 2019 року журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» повідомляли, що високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки) Вадим Слюсарєв, якого називають «тіньовим куратором» штабу «Слуги народу» у Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов'язаний із кількома переможцями від президентської партії у цьому регіоні. Серед них ‒ Андрій Одарченко, який, як виявили журналісти, пов’язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька Миколу Одарченка. ​Однак вплив експрикордонника на роботу у Верховній Раді Одарченко тоді заперечив.