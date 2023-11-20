Керівництво Держспецв’язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами гривень державних коштів

Керівнику Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні державними коштами. Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 20 листопада.

«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 мільйони гривень Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), його заступнику та іншим службовим особам. У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі шести осіб», – йдеться в повідомленні САП.

Дії фігурантів кваліфікували за статтею про привласнення майна. Як стверджують правоохоронці, посадовці діяли, зловживаючи службовим становищем та у складі організованої групи.

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Справа стосується закупівлі інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних, у 2021 році. За даними САП, договір на закупівлі дістався компанії, підконтрольній «організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю».

«За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбали в іноземного виробника, становила 223 мільйони гривень. Різницю цих коштів, а саме понад 62 млн грн, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном», – стверджує САП,

Слідчі дії тривають. Держспецзв’язку та Юрій Щиголь, який до сьогодні очолював відомство, наразі не коментували розслідування.

Раніше представник Кабміну в парламенті повідомив, що уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку.