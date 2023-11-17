САП: суд помістив голову Тернопільської облради під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради в справі про хабарництво – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 17 листопада.

За повідомленням, слідчий суддя таким чином частково задовольнив клопотання прокурора САП.

«За рішенням суду до указаного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тисяч гривень, які були внесені в якості застави за особу», – йдеться в повідомленні.

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26 червня в НАБУ повідомили, що антикорупційні органи затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка і двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Їх підозрюють у вимаганні майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством обласної ради.

28 червня Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2023 року включно. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень. 29 червня стало відомо, що Головко вийшов під заставу.

Михайло Головко був народним депутатом 7-го та 8-го скликань Верховної Ради, на посаді голови Тернопільської облради перебуває з листопада 2020 року.