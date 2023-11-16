САП підтвердила закриття справи про недостовірне декларування народного депутата Герасимова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальну справу щодо народного депутата у справі про недостовірне декларування – про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 16 листопада.

«15 листопада 2023 року АП ВАКС скасовано вирок ВАКС від 17.08.2023 та звільнено народного депутата ІХ скликання від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України», – йдеться в повідомленні.

САП пояснює рішення тим, що під час розгляду апеляційних скарг у справі сплив строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею.

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«Підставою для закриття провадження стало клопотання народного депутата та його захисників, а також їхня відмова скористатись правом на повний судовий розгляд, у ході якого суд має встановити винуватість або невинуватість особи», – заявила пресслужба відомства.

Водночас прокуратура вказує, що ця підстава для звільнення від покарання не дорівнює реабілітації.

Депутата звинувачували в тому, що він не вніс до декларації за 2020 рік дані про двоповерхове житло та паркомісце в Іспанії, які належать йому та його дружині.

САП не називає імені народного депутата, але обставини вказують на представника «Європейської солідарності» Артура Герасимова. Напередодні про це рішення повідомила пресслужба політичної сили.

У серпні Вищий антикорупційний суд України визнав винуватим народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова у декларуванні недостовірної інформації.

Артур Герасимов під час судового засідання заявив, що ця «справа не має жодного стосунку до корупції, а все, що розглядають в суді, сталося задовго до політики і сталося за задекларовані законні гроші».

Як згодом уточнили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у звʼязку із закінченням строків давності депутата звільнили від відбування покарання.

У січні 2023 року детективи Національного антикорупційного бюро України і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у недостовірному декларуванні Артуру Герасимову.

Про підозру йому повідомили в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» у квітні 2021 року.

У квітні 2021 року журналісти програми «Схеми» повідомили, що народний депутат Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії.