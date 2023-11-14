Голові Полтавського ГЗК обрали заставу у майже 800 млн гривень, захист планує оскаржувати

Шевченківський районний суд напередодні обрав запобіжний захід голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату – про це Бюро економічної безпеки та компанія Ferrexpo заявили 14 листопада.

«Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК у вигляді застави у розмірі майже 800 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Бюро нагадує, що детективи підозрюють посадовця в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів. Досудове розслідування триває.

Зі свого боку, пресслужба компанії Ferrexpo, якій належить комбінат, заявила, що адвокати надали інформацію, яка «підтверджувала правильність дій підприємства» щодо рентних платежів у 2018-2021 роках.

«Зокрема, були надані судові рішення та експертні висновки, на підставі яких підприємство розраховували та сплачувало ренту», – стверджує пресслужба.

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Компанія вважає, що слідство ґрунтує підозри на «хибному висновку, що у процесі первинної переробки залізної руди на виробництві Полтавського ГЗК не відбуваються якісні зміни мінеральних форм, агрегатно-фазового стану чи кристало-хімічної структури корисних копалин, і що нібито базою оподаткування плати за користування надрами у зазначені роки відповідно до Податкового кодексу України мав би бути залізорудний концентрат, а не руда дроблена».

У Ferrexpo додали, що голова комбінату та його адвокати планують оскаржувати суму застави у Київському апеляційному суді. Вони також планують подати скаргу на суддю Шевченківського районного суду до Вищої ради правосуддя.

Голову правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Лотоуса підозрюють в ухиленні від сплати податків і підробці документів 3 листопада. Він також наразі перебуває під вартою в іншому провадженні – про ймовірно незаконний продаж корисних копалин. Компанія-власник комбінату Ferrexpo заперечує будь-які порушення з боку свого менеджменту.