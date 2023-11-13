«Він був дуже здивований» – адвокат про реакцію Червінського на розслідування ЗМІ щодо «Північного потоку»

Адвокат Романа Червінського, Віктор Василюк, в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) розповів, що говорив із ним про статті The Washington Post і Der Spiegel. У розслідуваннях журналістів зазначено, що український офіцер Роман Червінський «координував операції з підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року». Видання посилаються на неназвані джерела в Україні та інших країнах Європи.

За словами адвоката, «Червінський здивувася факту публікації цих матеріалів, оскільки якби такі операції дійсно проводили з координації українських військових, то про це знала б обмежена кількість осіб».

«Сьогодні я був в нього в СІЗО, показав йому ці статті, які були вже опубліковані і запитав його відношення до цих статей. Він дуже був здивований. По-перше, що взагалі ці статті вийшли. Єдине питання яке він задав: «Дивно на які саме джерела посилаються The Washington Post і Der Spiegel, коли говорять, що якісь джерела, якісь чиновники повідомили їм цю інформацію. Тому що якщо би дійсно така була операція проведена, то причетність до цієї інформації була би дуже обмежена. Дуже обмежена кількість посадових осіб могли би знати про це», – сказав Василюк.

Адвокат також повідомив, що Роман Червінський впевнений у тому, що «не може бути жодного доказу причетності його до цієї справи».

На запитання ведучої, чи подаватиме Червінський позов на видання The Washington Post і Der Spiegel за наклеп адвокат відповів, що «поки що вони про таке не говорили».

Раніше видання The Washington Post і Der Spiegel оприлюднили розслідування, в якому заявляють, що операції підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року, ймовірно, координував український офіцер Роман Червінський, який служив у Силах спецоперацій України. Видання посилаються на неназвані джерела: офіційних осіб в Україні і в інших країнах Європи, «а також інших осіб, обізнаних із подробицями таємної операції».

За даними співрозмовників видань, Червінський нібито координував команду із шести осіб. Вони під вигаданими іменами орендували яхту і використовували глибоководне водолазне обладнання, щоб встановити вибухівку на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у вересні минулого року.

Джерела розповіли, що полковник не займався плануванням операції, а виконував накази «високопоставлених українських чиновників», які підкорялися головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

Представники української влади не відповіли на перелік запитань щодо можливої причетності Червінського, йдеться в розслідуванні.

Роман Червінський із квітня цього року перебуває під арештом у Києві. Служба безпеки України повідомила йому про підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення російського літака, що, на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині.

Слідчі стверджують, що ця операція проводилася, попри заперечення СБУ і без згоди відповідних державних органів. Через це, вважає обвинувачення, російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, і 23 липня 2022 року це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. Тоді один військовий загинув, 17 зазнали поранень.

Сам Червінський вважає арешт «політичною відплатою» за критику президента Володимира Зеленського. За словами заарештованого, він виманював льотчика за наказом. Захисники наголошують, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.

Натомість у коментарі ТСН представник Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч заявив, що жодне розвідувальне відомство цю операцію Червінського не погоджувало – ані СБУ, ані ГУР.

Роман Червінський був також причетний до операції українських спецслужб, відомої як «вагнергейт». СБУ і ГУР влітку 2020 року виманили до Мінська 33 найманців групи «Вагнер». Однак в останній момент «вагнерівців» у Білорусі викрили й заарештували, а згодом видали до Росії. Пізніше Червінський допустив, що провал операції стався через витік інформації з Офісу президента, натякаючи на те, що в ОП сидять «кроти».

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії і Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США і їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.

У західних ЗМІ з посиланням на джерела з’являлися повідомлення, що вибухи могла організувати якась проукраїнська група, не пов’язана з владою якоїсь країни. У низці інших публікацій йшлося і про можливу причетність до вибухів Росії.

У середині червня The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, які потрапили в мережу в ході масштабного витоку, писала, що адміністрація президента США за три місяці до диверсії на «Північних потоках» отримала інформацію про те, що українські військові під безпосереднім керівництвом головнокомандувача ЗСУ планували атаку на газопровід. Президент України Володимир Зеленський після публікації WP заявив, що накази такого рівня віддає він особисто, а «Україна нічого подібного не робила».