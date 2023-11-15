САП: захист мера Сум не став оскаржувати його відсторонення від посади

Рішення про відсторонення мера Сум від його посади в рамках розслідування залишається чинним, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 листопада.

«15.11.2023 у зв’язку з відмовою сторони захисту від апеляційної скарги рішення про відсторонення мера Сум від займаної посади залишилось в силі», – йдеться в повідомленні.

Мер Сум Олександр Лисенко публічно не повідомляв про це рішення.

За твердженням САП, у ході розслідування встановили, що фігуранти справи – мер Сум та посадовець Департаменту інфраструктури –вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення міською владою «нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та не створення штучних перешкод» для підприємства.

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У жовтні мера Сум Олександра Лисенка відсторонили від посади на два місяці, до 9 грудня.

Вищий антикорупційний суд 4 жовтня обрав запобіжний захід міському голові Сум у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень. 6 жовтня стало відомо, що Олександр Лисенко вийшов під заставу.

За даними слідства, підозрювані вимагали хабар за вирішення питання щодо тарифу на сміття і «нестворення штучних перешкод» для діяльності одного з підприємств.

Сам Лисенко відкидає звинувачення в отриманні неправомірної вигоди та стверджує, що грошей «не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився».