ВАКС залишив ексголову Верховного суду під вартою із можливістю виходу під заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 листопада відмовилася змінити запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє пресслужба суду.

За повідомленням, суд розглянув скаргу адвокатів Князєва від 11 жовтня.

«За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – заявляє суд.

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Вищий антикорупційний суд 13 жовтня продовжив Князєву термін тримання під вартою до 9 грудня, водночас знизивши обсяг застави із 45 до 35 мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України. За даними слідства, представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення на початку березня 2023 року.

САП 16 травня підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва та іншого фігуранта справи. Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.