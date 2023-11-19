Правоохоронці викрили підприємця на пропозиції хабаря командувачу ОСУВ «Одеса»

Правоохоронці розслідують ймовірну пропозицію неправомірної вигоди командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» – про це 19 листопада повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

За даними САП, командувачу угруповання пропонували 200 тисяч гривень.

«Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні», – йдеться в повідомленні.

Справу відкрили за статтею про пропозицію неправомірної вигоди «службовій особі, яка займає відповідальне становище». Ця кваліфікація передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Як уточнює НАБУ, кримінальне провадження відкрили на підставі заяви самого командувача ОСУВ «Одеса», який «у подальшому сприяв викриттю злочину».

Тривають слідчі дії.