Корупційний вибух у Португалії та уроки для України. Що має знати кожен політик?

(Рубрика «Точка зору»)

Ще кілька днів тому Португалія здавалася однією з найбільш стабільних європейських країн. Правляча в державі соціалістична партія захистила свої позиції на парламентських виборах, а її лідер премʼєр Антоніу Кошта – одна з провідних постатей у лівому русі Європи, навіть розглядався як ймовірний кандидат на посаду голови Європейської ради. І навіть відставки кількох міністрів у звʼязку з корупційними звинуваченнями спершу не похитнули ані його позицій, ані авторитету влади.

Все змінилося буквально за кілька годин. Після серії обшуків у найважливіших державних установах і затримання найближчих соратників премʼєра Антоніу Кошта пішов у відставку, а країна стала готуватися до дострокових парламентських виборів. Цього разу мова йде про корупцію у найважливіших урядових установах, до неї може бути причетним і сам голова уряду. Й хоча Кошта спростовує таку причетність, він вирішив залишити посаду насамперед з етичних міркувань.

В Португалії є кому проводити обшуки навіть у резиденції премʼєр-міністра та інших урядових установах

Для українців боротьба з корупцією – один з центральних елементів державного будівництва, а європейська інтеграція сприймається як один з рецептів її подолання. Та й союзники України весь час нагадують, що саме антикорупційні реформи допоможуть українській державі. І що ж – виявляється, що можна бути в ЄС, мати прекрасну репутацію й виявитися осердям корупції?

Ще й як! Від корупції повністю не захищає жодне ефективне законодавство. Але інституції допомагають поступово зменшити її рівень. Адже, як бачимо, в Португалії є кому проводити обшуки навіть у резиденції премʼєр-міністра та інших урядових установах. І ніхто не може зупинити правоохоронців. Так що важливим є не тільки сам злочин, а й можливість його розслідування та покарання.

Моральна сторона проблеми

Ще більш важливою є моральна сторона проблеми. Португальський премʼєр не став триматися за крісло, коли мова йшла про його соратників – та й не зміг би. Але навіть після його відставки правляча партія все ще зберігала парламентську більшість й могла «просто» замінити голову уряду. Та й соціалісти пропонували це зробити.

Але президент країни Марселу Ребелу де Соза вирішив, що єдиний вихід з ситуації – дострокові вибори. Хай люди вирішують, чи може керувати країною партія, яка заплямована у таких корупційних скандалах.

Португалія має всі шанси пережити цей корупційний скандал, тому, що в країні є моральні авторитети

Й питання не тільки у тому, що президент має конституційні повноваження для ухвалення такого рішення. А і в тому, що для португальців він є справжнім моральним авторитетом, позапартійним гравцем. І ніхто в Португалії не думає, що «Марселу» – так голову держави лише на ім’я називають навіть у медіа – хоче такими виборами вирішити якісь свої завдання. Навпаки – його рішення якраз розглядається у логіці очищення від корупції.

Саме тому Португалія має всі шанси пережити цей корупційний скандал.

Тому, що в країні є моральні авторитети й заплямований підозрами популярний політик не думає боротися за владу, бо усвідомлює реакцію суспільства.

Тому, що в країні є ефективні правоохоронні органи, яким довіряють громадяни.

Тому що в країні є чесна судова система.

Тому, що португальці прекрасно знають: корупція в країні теж є. Але вони мають можливість не тільки подивитися новини про те, як з корупцією борються, а й за кілька місяців висловити свою думку про корупційні явища на виборчих ділянках. І про це знає кожен португальський політик.

Так що, звичайно, корупцію не можна викорінити остаточно й українці будуть роками боротися з її проявами навіть після вступу до Євросоюзу. Але корупцію можна й потрібно зробити морально небезпечною.

Щоправда, без моральних авторитетів, чесних судів, ефективних правоохоронців і незаангажованих медіа цього не досягти. Як, втім, не досягти і самої європейської інтеграції.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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