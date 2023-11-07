Прем’єр-міністр Португалії подав у відставку 

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав заяву про відставку через кілька годин після того, як прокуратура видала ордер на його арешт у рамках розслідування справи про корупцію. Президент Марселу Ребелу де Соуза вже схвалив відставку. Очікується, що він розпустить парламент і призначить нові вибори.

62-річний Коста, лідер соціалістів Португалії з 2015 року, заявив про свою невинуватість, але сказав, що діяльність прем’єра «несумісна з підозрою в будь-якому злочинному діянні», тому він і подав заяву про відставку.

Антикорупційне розслідування стосується справи про видобуток літію на півночі Португалії, бізнесу із виробництва екологічно чистого водню та будівництва центру обробки даних у місті Сініш.

Незадовго до того, як Кошта подав у відставку, поліція провела близько 40 обшуків: у тому числі в його офіційній резиденції, в офісі голови адміністрації прем’єра та в будівлі міністерства інфраструктури та довкілля. Кілька осіб з оточення Кошти вже затримані.

Португальські літієві шахти поблизу північного кордону Португалії з Іспанією та проєкти з виробництва екологічно чистого водню є частиною екологічної ініціативи, значну частину якої фінансує Європейський союз. У цій ініціативі союзником Кости був чинний прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес.