Кабмін звільнив голову Держспецзв’язку Щиголя

Уряд звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя – про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук 20 листопда.

«Звільнено: Щиголя Юрія Федоровича з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», – заявив він.

Читайте також: Про дрони, які виробляє Україна, і скільки їх потрібно для ЗСУ, розповів голова Держспецзв'язку

Мельничук додав, що уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Держспецзв’язку на Дмитра Маковського.

Про причини звільнення не повідомляється.

Юрій Щиголь очолив Державну службу спеціального зв’язку в липні 2020 року.