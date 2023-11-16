Уряд відреагував на повідомлення про підручники з «молдовської мови» замість румунської

Кабінет міністрів вирішив офіційно використовувати поняття «румунська мова» замість «молдовської мови» – про це повідомило Міністерство освіти і науки 16 листопада.

«Наразі триває робота щодо приведення у відповідність до цього рішення чинного законодавства України, що передбачає багато внутрішніх нормативно-правових актів. Окремо зауважуємо, що всі подальші акти уряду будуть ухвалювати з урахуванням домовленостей. А всі державні службовці, які допускатимуть порушення рішення уряду, будуть дисциплінарно відповідальними», – йдеться в повідомленні.

Таким чином у відомстві відреагували на інформацію про підручники з молдовскої мови для учнів шкіл Одеської області. Як пояснює МОН, ці примірники затвердили до другу в травні цього року, основний тираж був надрукований влітку, до ухвалення рішення не використовувати поняття «молдовська мова».

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«Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою», – додає відомство.

Днями румунські медіа поширили інформацію про підручники з молдовської мови, надруковані для учнів 5 класів на Одещині.

У березні 2023 року президентка Молдови Мая Санду підписала ухвалений раніше парламентом закон про перейменування державної мови з молдовської на румунську

Законопроєкт наприкінці лютого до парламенту внесла президентська фракція «Дія та солідарність». Депутати запропонували виконати рішення Конституційного суду 2013 року. Тоді суд ухвалив, що Декларація незалежності країни, в якій ідеться про те, що державною мовою є румунська, має перевагу перед Конституцією. Рішення Конституційного суду було обовʼязковим.