Молдова вирішила не допускати кандидатів від проросійської партії на місцеві вибори

Комітет із надзвичайних ситуацій Молдови вирішив заборонити кандидатам від проросійської партії «Шанс» брати участь у місцевих виборах цими вихідними через ймовірне використання незаконних грошей із Росії у кампанії, заявив прем’єр-міністр Дорін Речан 3 листопада.

Рішення ухвалили лише за два дні до місцевих виборів 5 листопада «з міркувань державної безпеки» і «гібридної війни», яку Росія веде проти Молдови, сказав Речан журналістам.

Виборчі органи мають повідомити кандидатів від партії «Шанс» про зняття їх із виборчої гонки. У бюлетенях замість назви партії буде стояти слово «знято».

Оголошений у Молдові надзвичайний стан через війну РФ в Україні дозволяє уряду ухвалювати такі рішення в обхід звичних механізмів. Поки не ясно, чи можна оскаржити рішення.

Рішення комітету було оголошене після того, як Служба розвідки і безпеки заявила, що задокументувала кілька схем, за якими партія «Шанс» отримувала гроші з Росії і від громадян третіх країн, зокрема Казахстану й Туреччини.

Речан зазначив, що це перший випадок в історії Молдови, коли Росія почала «купувати вибори», роздавати гроші за кандидатів і голоси.

«У нас є ворожий гравець ззовні – Російська Федерація – який за допомогою цих величезних сум і за рахунок організованої транскордонної злочинної мережі хоче знищити Республіку Молдова», – сказав Речан.

Партія «Шанс» змінила партію «Шор» раніше цього року після того, як останню заборонили в червні за ймовірні дії проти суверенітету Молдови, інспіровані Кремлем.

4 жовтня влада Молдови посилила заборону рішенням Комітету з надзвичайних ситуацій, згідно з яким члени партії, яким висунуті звинувачення або які підозрюються у вчиненні кримінальних дій, не будуть допущені до участі у виборах 5 листопада.

Речан сказав, що були виявлені дії, спрямовані на вплив на виборчі процеси для просування інтересів Росії «через організовану групу на чолі з Іланом Шором через політичну партію «Шанс».

Лідер партії «Шанс» Олексій Лунгу у відповідь заявив, що його партія зазнає нападок, а Шор, який живе в самовільному вигнанні в Ізраїлі, заявив, що гроші були отримані від його бізнесу, а не від Росії.

Захід і уряд Молдови звинуватили Шора в спробах дестабілізувати ситуацію в країні.