У столиці Молдови чинний мер перемагає на виборах, але не виключений другий тур голосування

У першому турі місцевих виборів у Молдові за пост мера Кишинева перемогу попередньо здобуває чинний голова столиці Іон Чебан. Згідно з попередніми результатами, він набрав 50,58% голосів жителів Кишинева. Поступається йому Ліліан Карп, кандидат від провладної «Дія і солідарність» (PAS), який набрав 28,27% голосів. Втім ще можливий другий тур виборів, якщо підрахують всі голоси, і показник Чебана впаде нижче за 50%.

Чебан – колишній член наближеної до Москви «Соціалістичної партії» експрезидента Ігоря Додона. На початку цього року він зареєстрував нову партію «Національний альтернативний рух» (MAN), яка, за його словами, дотримується соціал-демократичної ідеології західного зразка.

У другому за величиною місті Молдови Бєльцях все ж відбудеться другий тур голосування між Олександром Петковим від «Нашої партії», створеної бізнесменом Ренато Усатим – фігурантом справи про корупцію, та позапартійною Аріною Корсіковою. Петков набрав 22,6% голосів, Корсікова – 21,5%.

1 листопада президентка Молдови Майя Санду звинуватила Москву у передачі грошей проросійським партіям, у тому числі партії «Відродження» з метою «підкупити» виборців. Санду заявила, що Росія за два місяці надіслала майже 5 мільйонів доларів на фінансування, за її словами, «злочинних угруповань».

За два дні до виборів ЦВК Молдови заборонила кандидатам проросійської партії «Шанс» брати участь у голосуванні через нібито використання у передвиборній кампанії незаконних грошей із Росії.

Минулого місяця Молдова також призупинила дію ліцензій на мовлення кількох російських телеканалів і заблокувала доступ до сайтів великих російських ЗМІ, заявивши, що Москва використовує їх, щоб спробувати вплинути на вибори.

Також раніше Молдова звинуватила Москву у спробі повалити прозахідний уряд країни після того, як Росія вторглася в Україну 2022 року.