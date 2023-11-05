У Молдові в неділю проходять місцеві вибори

У Молдові 5 листопада проходять вибори голів сіл, селищ та міст. Десятки партій, у тому числі правляча – президентки Майї Санду «Дія та солідарність» та проросійська партія «Відродження», пов’язана з бізнесменом Іланом Шором, є серед учасників перегонів із обрання близько 12 000 посадовців.

1 листопада Санду звинуватила Москву у передачі грошей проросійським партіям, у тому числі партії «Відродження» з метою «підкупити» виборців. Санду заявила, що Росія за два місяці надіслала майже 5 мільйонів доларів на фінансування, за її словами, «злочинних угруповань».

За два дні до виборів ЦВК Молдови заборонила кандидатам проросійської партії «Шанс» брати участь у голосуванні через нібито використання у передвиборній кампанії незаконних грошей із Росії.

Минулого місяця Молдова також призупинила дію ліцензій на мовлення кількох російських телеканалів і заблокувала доступ до сайтів великих російських ЗМІ, заявивши, що Москва використовує їх, щоб спробувати вплинути на вибори.

Також раніше Молдова звинуватила Москву у спробі повалити прозахідний уряд країни після того, як Росія вторглася в Україну 2022 року.