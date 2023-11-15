Фаріон заявила про підготовку позову через звільнення із Львівської політехніки

Професорка української мови і мовознавиця Ірина Фаріон повідомила про намір позиватися до суду після того, як Національний університет «Львівська політехніка» заявив, що розриває з нею трудову угоду.

«Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві», – написала Фаріон у своєму телеграм-каналі, додавши: «Готую позов до суду». Вона також оприлюднила копію наказу про своє звільнення.

Раніше сьогодні Національний університет «Львівська політехніка» заявив, що розриває трудову угоду з Фаріон.

«Відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю, Національний університет «Львівська політехніка» з 16 листопада 2023 року розірвав трудову угоду з професоркою кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Іриною Фаріон», – йдеться в повідомленні.

Вказаний пункт передбачає розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за «вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи».

Проректор «Львівської політехніки» Роман Корж підтвердив Радіо Свобода наявність відповідного наказу.

Повідомлення про звільнення прокоментував також міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності й не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюся, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки», – написав він у фейсбуці.

14 листопада у Львові кілька десятків студентів вийшли на протест біля головного корпусу університету «Львівська політехніка». Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, вони вимагали звільнення професорки кафедри української мови Ірини Фаріон.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 7 листопада звернувся до правоохоронців, зокрема СБУ, після поширення в медіа відео, у якому транслюються негативні висловлювання і звинувачення стосовно військових, які спілкуються мовами нацменшин.

Він тоді не уточнював, про яке відео йдеться. Проте з контексту можна було припустити, що йдеться про інтерв’ю з колишньою народною депутаткою, членкинею ВО «Свобода» Ірини Фаріон. Серед іншого, ексдепутатка дорікнула військовим полку «Азов», що декотрі з них розмовляють російською мовою, а тому вона не вважає таких захисників українцями, використавши фразу про «зброд». Представники полку у відповідь назвали Фаріон «пособницею російської пропаганди».

15 листопада Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження і призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки, мовознавиці Ірини Фаріон.