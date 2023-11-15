СБУ відкрила провадження щодо Фаріон

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки, мовознавиці Ірини Фаріон.



Як пише пресслужба відомства, йдеться про такі статті Кримінального кодексу України:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв’ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

Крім того, як зауважують у СБУ, у своїх соцмережах вона опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані персональні дані – це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

Фаріон раніше писала в телеграмі, що «ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента». «Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди», – стверджує ексдепутатка.

Наразі Ірина Фаріон не реагувала на провадження СБУ щодо неї.

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14 листопада у Львові кілька десятків студентів вийшли на протест біля головного корпусу університету «Львівська політехніка». Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, вони вимагали звільнення професорки кафедри української мови Ірини Фаріон.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 7 листопада звернувся до правоохоронців, зокрема СБУ, після поширення в медіа відео, у якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військових, які спілкуються мовами нацменшин.

Він тоді не уточнював, про яке відео йдеться. Проте з контексту можна було припустити, що йдеться про інтерв’ю з колишньою народною депутаткою, членкинею ВО «Свобода» Ірини Фаріон. Серед іншого, ексдепутатка дорікнула військовим полку «Азов», що декотрі з них розмовляють російською мовою, а тому вона не вважає таких захисників українцями, використавши фразу про «зброд». Представники полку у відповідь назвали Фаріон «пособницею російської пропаганди».