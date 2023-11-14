Студенти університету «Львівська політехніка» вимагали звільнення професорки Ірини Фаріон (фото)

Кілька десятків студентів у вівторок вийшли на протест біля головного корпусу університету «Львівська політехніка». Як передає кореспондет Радіо Свобода, головна їхня вимога – звільнити професорку кафедри української мови Ірину Фаріон.

За словами студентів, їхня вимога пов’язана з негативним висловлюванням викладачки в одному з інтерв’ю на адресу українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою.

У руках студенти тримали плакати з гаслами «Університет несе відповідальність за приниження українських військових з боку викладачів», «Фаріон геть з політеху». А також вигукували ці гасла.

До студентів вийшли представники адміністрації університету.

До 22 листопада працюватиме робоча група вишу, яка має оцінити поведінку викладачки і її висловлювання в одному з інтервʼю і в соціальних мережах.

Нещодавно в одному з інтерв’ю ексдепутатка Ірина Фаріон дорікнула військовим полку «Азов», що декотрі з них розмовляють російською мовою, а тому вона не вважає таких захисників українцями, використавши фразу про «зброд». Представники полку у відповідь назвали Фаріон «пособницею російської пропаганди», а омбудсмен попросив правоохоронців відреагувати на її висловлювання.

Крім того, Фаріон пов’язують із затримання студента в окупованому Криму і оприлюднення, як виглядає, нею переписки з хлопцем на підтримку позиції про неприпустимість російської мови в лавах ЗСУ. Представники влади попросили СБУ відреагувати на ці події. Радіо Свобода поки не має реакції Фаріон щодо цих повідомлень.