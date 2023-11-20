Прокуратура: суд заочно заарештував Гладковського-молодшого

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід «близькому родичу колишнього першого заступника секретаря РНБО», заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 20 листопада.

За повідомленням, слідчий суддя ВАКС підтримав клопотання прокурора САП та обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо збитків, завданих державній компанії «Укрспецекспорт», на майже 13 мільйонів гривень.

Хоча прокуратура не називає імені фігуранта справи, обставини вказують на Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

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«Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

У травні 2023 року портал «Слово і діло» повідомив із посиланням на матеріали судової справи та правоохоронні органи, що Ігор Гладковський виїхав за кордон.

У липні 2021 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до Вищого антикорупційного суду справу щодо колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

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У лютому і березні 2019 року, наприкінці каденції президента Петра Порошенка, журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.