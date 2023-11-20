Спроба підкупити командувача ОСУВ «Одеса»: підприємцю повідомили про підозру – САП

Детективи Національного антикорупційного бюро за керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру підприємцю, якого напередодні викрили на спробі дати хабаря командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса». Про це САП повідомила 20 листопада.

Дії фігуранта справи кваліфікували за статтею про «пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею дій в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду за попередньою змовою групою осіб».

Ця кваліфікація передбачає від чотирьох до восьми років з можливістю конфіскації майна.

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«Розслідування злочину здійснюють детективи НАБУ спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП», – заявляє прокуратура.

Напередодні правоохоронці повідомили, що розслідують спробу керівника підприємства хабаря в 200 тисяч гривень командувачу ОСУВ «Одеса» за дозвіл на вилов у забороненій прикордонній зоні.

Справу відкрили за зверненням самого командувача угруповання військ.