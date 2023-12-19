Британський премʼєр Сунак обговорив допомогу Україні з новим головою уряду Польщі Туском

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 19 грудня мав телефонну розмову з новообраним головою уряду Польщі Дональдом Туском, щоб привітати його з нещодавньою перемогою на виборах. Сторони обговорили конфлікт, що триває в Україні, повідомив представник офісу британського премʼєра.

«Лідери обговорили вторгнення Росії в Україну, зазначивши, що Велика Британія та Польща є двома найближчими партнерами та захисниками України», – передає слова речника офісу агенція Reuters.

«Вони також привітали міцну двосторонню співпрацю у сфері безпеки, оборони та промисловості між Великою Британією та Польщею, погодившись продовжувати співпрацю для захисту національної та європейської безпеки і процвітання», додав речник.

Минулого тижня президент Анджей Дуда прийняв присягу нового прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.