Зеленський обговорив оборонні питання з головами урядів Німеччини та Британії

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, інформує сайт Офісу президента.

«Глава держави подякував співрозмовнику за потужний «зимовий» оборонний пакет від Німеччини, який містить чотири системи IRIS-T. Сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю. Президент також висловив подяку за багаторічну програму фінансової допомоги від Німеччини», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що йшлося і про ситуацію на полі бою, ситуацію в Чорному морі, функціонування «зернового коридору» тощо.

Крім того, Зеленський у розмові з Ріші Сунаком обговорив пріоритетні потреби для посилення оборонних спроможностей ЗСУ і зміцнення повітряного щита.

«Володимир Зеленський і Ріші Сунак відзначили важливість проведеної в жовтні зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті та обговорили подальші кроки з імплементації української формули миру», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Публічних деталей про бесіди від німецької і британської сторін наразі немає.

Останніми днями Зеленський здійснює виїзди у регіони, сьогодні побував на Куп’янському напрямку в Харківській області, вчора був на Одещині.