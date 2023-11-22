Шольц на онлайн-саміті G20 закликав Путіна зупинити війну проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у середу, що закликав президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України та вивести всі війська. Про це, як повідомляють агенції AFP та Reuters, він сказав в рамках онлайн-саміту G20, у якій взяв участь і російський президент.

«Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну та вивести війська з території України, щоб ця війна нарешті закінчилася», – заявив Шольц у Берліні на спільній пресконференції із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Мелоні, у свою чергу, привітала пропозицію Путіна працювати над досягненням миру в Україні, але додала, що саме Росія є агресором, а Україна – стороною, на яку напали.

«Росії досить просто вивести свої війська з окупованої території», – сказала Мелоні.

Сам же Путін на онлайн-саміті G20 заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Він назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття». Крім того, він у своєму виступі заперечив вплив війни на світову економіку, вказавши, що причиною стресу є «непродумана макроекономічна політика деяких держав».

Українська сторона наразі не коментувала ці заяви Путіна.

Путін не їздив на два останні саміти «Групи двадцяти» до Індії та Індонезії, відправивши замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Він взагалі вкрай рідко виїжджає за межі Росії, особливо, відколи Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт через незаконну депортацію українських дітей.

У G20 входять 19 найбільших економік світу, а також Європейський союз та Африканський союз. Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішили не брати участь у нинішньому онлайн-саміті лідерів G20.