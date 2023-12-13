Президент Польщі прийняв присягу в уряду Дональда Туска 

У президентському палаці у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу у премʼєр-міністра Дональда Туска та всіх його міністрів.

Після церемонії Дуда привітав новий уряд: «Це дуже важливий момент для Польщі. Хочу вас привітати, передусім з тим, що ви перемогли в політичному процесі. Це особлива ситуація, якої ми не мали ще від 1989 року в Польщі. При великій явці, коли наші земляки взяли на себе відповідальність беручи участь у виборах і було прийняте рішення, яке дало перемогу одній політичній групі, але насправді перемогу здобула інша політична група», – сказав Анджей Дуда.

Президент висловив сподівання на тісну співпрацю з урядом і анонсував засідання Ради національної безпеки, яка відбудеться наступної середи.

«Я дуже зворушений. Це виняткова мить і не тільки в масштабі біографії однієї людини. Це той феномен 15 жовтня, ті мільйони польок і поляків, які до ночі чекали на можливість віддати свій голос за Польщу і це все, що відбувалося пізніше, протягом цих двох місяців, коли ті самі виборці терпляче, з надією і ентузіазмом чекали на винесення цього історичного вердикту, їхнього вердикту, який вони винесли 15 жовтня», – сказав після присяги премʼєр Туск.

Напередодні уряд нового премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска отримав вотум довіри від Сейму.

11 грудня парламент Польщі обрав лідера центристської «Громадянської платформи» Дональда Туска головою уряду. Туск підтримує важливість надалі підтримувати Україну і критикує «деяких європейських політиків», які висловлюють втому через війну, яку розв’язала Росія.